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14 декабря, 23:15

Транспорт

Собянин провел технический пуск участка БКЛ от "Каховской" до "Каширской"

Собянин провел технический пуск участка БКЛ от "Каховской" до "Каширской"

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Между столичными станциями "Каховская" и "Каширская" Большой кольцевой линии (БКЛ) в тестовом режиме прошел первый поезд. Технический пуск, который провел Сергей Собянин, позволит оценить работу всех систем.

В начале 2023 года бывшую Каховскую линию метро откроют для пассажиров в составе БКЛ. Подробнее о работах, которые выполнили специалисты в рамках реконструкции, – в эфире телеканала Москва 24.

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