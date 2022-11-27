Собянин анонсировал реставрацию дома Мельникова в 2023 году в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Реставрация дома архитектора Константина Мельникова в Кривоарбатском переулке начнется в 2023 году. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По словам мэра Москвы, специалисты устранят трещины на доме и покрасят фасады, отремонтируют кровлю, полы, лестницы и витражи.

Собянин напомнил, что здание представляет собой два вертикальных цилиндра разной высоты, которые встроены друг в друга. Он подчеркнул, что этот объект называют лучшим творением мастера.

"Константин Мельников широко известен своими работами. Он готовил планировку парка имени Горького, проектировал Дом культуры имени Русакова и многие другие московские постройки. Сейчас в доме Мельникова расположен музей, посвященный самому мастеру и его сыну – художнику", – написал градоначальник.

Собянин также рассказал, что за 12 лет в столице отреставрировали более 1900 построек. По его словам, ежегодно в городе приводят в порядок примерно 600 памятников архитектуры и объектов культурного наследия. При этом, указал Собянин, свыше 50% таких домов восстановлены за счет частных средств.

Ранее сообщалось, что в Москве отреставрируют дом-музей Александра Островского на Малой Ордынке. Здание приведут в порядок к 200-летию со дня рождения драматурга. Специалисты не полностью переберут сруб дома, укрепят его и заменят отдельные венцы.



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