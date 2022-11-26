Работы по капремонту корпуса №9 Боткинской больницы выполнены на 30%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков оценил готовность одного из корпусов Боткинской больницы в ходе ремонта. Об этом сообщает РИА Новости.

"Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 30% работ по капитальному ремонту корпуса №9 Боткинской больницы", – заявил специалист.

В настоящий момент, по словам Бочкарева, производится замена систем электро- и водоснабжения, отопления, канализации, кондиционирования и вентиляции. Все они выработали свой ресурс. В корпусе также появятся новые лифты со звуковым сигналом и шрифтом Брайля на кнопках. Кабины подойдут для перевозки пациентов на каталках.

Также заммэра добавил, что в здании почти полностью завершены демонтажные работы. Усиление конструкций здания произведено на 80%. В корпусе также появятся новые двери и перегородки, однако их размеры и формы не изменятся, поскольку эти конструкции относятся к историческому облику объекта.

В комплексе городского хозяйства отметили, что капитальный ремонт корпуса №9 Боткинской больницы планируется закончить летом 2023 года.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Москве завершены 40% работ по капитальному ремонту корпуса № 20 городской клинической больницы имени Боткина. В здании усилили фундамент и оборудовали конструкции входных групп и крылец.

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