Капитальный ремонт корпуса № 20 Боткинской больницы выполнен на 40%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Мишина

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 40% работ по капитальному ремонту корпуса № 20 городской клинической больницы имени С. П. Боткина. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, семиэтажное здание с подвалом и техническим этажом общей площадью почти 8,8 тысячи квадратных метров было построено в 1966 году.

В материале поясняется, что специалисты усилили фундамент корпуса, а также установили стояки центрального отопления с первого по четвертый этаж. Кроме того, в здании оборудовали конструкции входных групп и крылец, а в подвале завершили демонтажные работы для организации дополнительных помещений.

Капремонт здания планируется завершить летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что центр медицинской косметологии откроют в здании 1917 года постройки в Тверском районе после реставрации. Двухэтажное здание расположено в 1-м Волконском переулке, и в 2020 году здание находилось в неудовлетворительном состоянии. Начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров рассказал, что план по восстановлению объекта был разработан вместе с собственником. При этом известно, что дом не использовали с 2018 года.

До этого сообщалось, что на улице Большой Набережной завершили капитальный ремонт жилого дома 1956 года постройки. При этом наибольшее внимание было уделено воссозданию сложного декора балконов. В здании отремонтировали фасад, крышу, подвальное помещение и систему теплоснабжения.



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