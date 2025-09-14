Собянин: московские специалисты благоустроили два парка ко дню города в Луганске

Московские специалисты благоустроили сквер Славы и сквер имени Борцов Революции ко Дню города в Луганске, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. В этом году городу исполнилось 230 лет.

Собянин отметил, что московские специалисты помогают там ремонтировать дома и дороги с 2022 года. По словам мэра, Москва и впредь будет надежным другом и помощником Луганска.

