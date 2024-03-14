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14 марта, 14:15

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Около 1,2 млн пассажиров перевозит в будни Кольцевая линия метро – Собянин

Около 1,2 млн пассажиров перевозит в будни Кольцевая линия метро – Собянин

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Кольцевой линии метро Москвы исполнилось 70 лет. В будние дни этой линией пользуются около 1,2 миллиона пассажиров.

Сергей Собянин отметил, что каждая станция Кольцевой линии – это объект культурного наследия регионального значения и памятник архитектуры. Эта линия тянется на два десятка километров и считается одной из самых важных в плане транзита.

Как БКЛ помогла разгрузить Кольцевую линию? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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