Новости часа: к 2030 году в Москве появится умная сеть наземного транспорта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Системы с элементами беспилотного вождения появятся в транспорте Москвы к 2030 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Новые лифты установили в 142 медучреждениях Москвы за год, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Около 60 тысяч человек посетили показы второй Московской недели моды. Об этом заявили в департаменте культуры.