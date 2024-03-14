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Новости

Новости

14 марта, 13:45

Новости

Новости часа: к 2030 году в Москве появится умная сеть наземного транспорта

Новости часа: к 2030 году в Москве появится умная сеть наземного транспорта

Собянин: Кольцевой линии метро Москвы исполнилось 70 лет

Новости часа: в Черемушках построят дома по реновации в рамках проекта КРТ – Собянин

Собянин сообщил, какие ИИ-сервисы появятся в московском транспорте

Собянин: приведем в порядок неэффективно используемую территорию в Черемушках

Новости часа: Собянин рассказал о планах развития коммунально-инженерной инфраструктуры

Собянин рассказал о планах развития коммунально-инженерной инфраструктуры Москвы

Собянин рассказал о планах развития коммунально-инженерной инфраструктуры Москвы

Собянин пригласил москвичей принять участие в выборах президента России

Собянин: каждый второй москвич получил доступ к электронной медкарте

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Системы с элементами беспилотного вождения появятся в транспорте Москвы к 2030 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Новые лифты установили в 142 медучреждениях Москвы за год, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Около 60 тысяч человек посетили показы второй Московской недели моды. Об этом заявили в департаменте культуры.

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