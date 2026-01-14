Сергей Собянин рассказал о передаче коммунальной техники новым регионам

Москва передала новым регионам коммунальную технику, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра, за прошлый год ДНР получила 207 машин, Херсонская область – 50, Запорожская – 20. Это дорожные спецмашины для уборки улиц, самосвалы, грузовые фургоны, техника для ремонта дорог. Они помогают новым регионам обслуживать сложное дорожное хозяйство и городские территории, ликвидировать повреждения на инженерных сетях и проводить ремонтные работы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.