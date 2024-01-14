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14 января, 22:30

Транспорт

Новости часа: столичные производители оснащают вузы и колледжи уникальными роботами

Новости часа: столичные производители оснащают вузы и колледжи уникальными роботами

Москвичей предупредили об обильном снегопаде

Новости часа: более 50 млн карт "Тройка" выпустили в Москве с 2013 года

Новости часа: учебные заведения Москвы оснащают роботами столичного производства

Новости часа: инвесторы арендовали девять исторических зданий в 2023 году – Собянин

Собянин: инвесторы арендовали девять столичных объектов недвижимости в 2023 году

Новости часа: московские учебные заведения оснащают роботами столичного производства

Московские учебные заведения оснащают роботами – Собянин

Завершилось строительство дублера Боровского шоссе – Собянин

"Мой район. Новости": производство лекарств в Москве выросло почти в 2,5 раза за пять лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Учебные заведения города оснащают роботами столичного производства, рассказал Сергей Собянин.

Пользователи приложения "Метро Москвы" за новогодние праздники построили почти 3,5 миллиона маршрутов, сообщил столичный Дептранс.

Также в ведомстве рассказали о планах запустить временный маршрут автобуса в районе Метрогородок с 15 января в дополнение к трамваям.

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