Новости часа: столичные производители оснащают вузы и колледжи уникальными роботами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Учебные заведения города оснащают роботами столичного производства, рассказал Сергей Собянин.

Пользователи приложения "Метро Москвы" за новогодние праздники построили почти 3,5 миллиона маршрутов, сообщил столичный Дептранс.

Также в ведомстве рассказали о планах запустить временный маршрут автобуса в районе Метрогородок с 15 января в дополнение к трамваям.