Собянин: завершена реставрация церкви Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках

В Москве завершили реставрацию церкви Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках. Этому известному памятнику московской архитектуры почти четыре века.

Как рассказал в своем личном блоге Сергей Собянин, в первую очередь укрепили фундамент и кирпичную кладку. Потом восстановили утраченные каменные и деревянные детали фасада.

Большая работа была проведена также внутри храма. Там привели в порядок кладку подвала и отреставрировали монументальную живопись – восстановили изображения святых и библейские сюжеты. Отдельное внимание уделили старинным мозаичным полам.

