13 декабря, 11:15Новости
В Москве началась реставрация сталинских высоток
Реставрация сталинских высоток началась в Москве. Работы уже идут в жилом доме на площади Красные Ворота. Также в ближайших планах вернуть исторический облик зданию министерства иностранных дел и главному корпусу МГУ.
В последнем предстоит привести в порядок также звезду, установленную на 50-ти метровом шпиле. Ее будут реставрировать без демонтажа, поэтому нужно будет работать на высоте больше 230 метров.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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