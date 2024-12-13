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13 декабря, 11:15

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В Москве началась реставрация сталинских высоток

В Москве началась реставрация сталинских высоток

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Реставрация сталинских высоток началась в Москве. Работы уже идут в жилом доме на площади Красные Ворота. Также в ближайших планах вернуть исторический облик зданию министерства иностранных дел и главному корпусу МГУ.

В последнем предстоит привести в порядок также звезду, установленную на 50-ти метровом шпиле. Ее будут реставрировать без демонтажа, поэтому нужно будет работать на высоте больше 230 метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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