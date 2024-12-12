Собянин: ледовый комплекс "Монтреал" открылся в Южном Бутове

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новый ледовый комплекс "Монтреал" открылся в районе Южное Бутово. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, на территории "Монтреала", который расположен на Остафьевской улице, обустроены две ледовые арены, бросковая зона, залы хореографии и ОФП, тренажерные залы. Кроме того, желающие смогут при необходимости воспользоваться сервисами заточки коньков и зонами отдыха.

Новый ледовый комплекс вмещает около 180 человек. При этом там занимаются еще любительские хоккейные команды и учащиеся детских спортшкол.

Собянин уточнил, что "Монтреал" стал частью крупного спорткластера, куда входит комплекс "Спорт Станция" с футбольными полями, теннисными кортами, сквош-кортами, залами для бокса и хореографии. Также к этим объектам пристроят комплекс "Максимум" с бассейнами, ледовым полем и залом общефизической подготовки. Его возведение завершится весной следующего года.

До конца года, как утверждает градоначальник, будет завершено строительство еще 8 спортивных объектов, в том числе 4 комплексов за счет частных инвестиций.

За последнее пять лет в рамках Адресной инвестиционной программы в столице построили 38 объектов спорта, в том числе районные спортивные центры и знаковые для города сооружения, расположенные в 10 округах. Кроме того, за последние пять лет город передал спортивным учреждениям почти 226 тысяч квадратных метров недвижимости.

