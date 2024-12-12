Новости часа: новый ледовый комплекс на 180 человек открылся на юго-западе Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый ледовый комплекс на 180 человек открылся на юго-западе Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Московская неделя красоты пройдет 26–29 декабря, на ней представят уходовую и декоративную косметику, рассказали на сайте мэра.

Строительная готовность бизнес-парка "Переделкино" в ТиНАО составляет 60%, заявил заммэра Владимир Ефимов.

