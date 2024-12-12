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Новости

Новости

12 декабря, 22:30

Новости

Новости часа: новый ледовый комплекс на 180 человек открылся на юго-западе Москвы

Новости часа: новый ледовый комплекс на 180 человек открылся на юго-западе Москвы

Новости часа: до конца года в Москве завершится строительство восьми объектов спорта

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как город заботится о сталинских высотках

Новости часа: доля технологического сектора в экономике Москвы будет увеличена

"Мой район. Новости": в больнице имени Вересаева откроют роддом и центр женского здоровья

Новости часа: ледовый комплекс "Монтреал" открылся в Южном Бутове

Собянин сообщил об открытии ледового комплекса "Монтреал" в Южном Бутове

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как город заботится о сталинских высотках

Собянин: Москва – лидер России по объему несырьевого неэнергетического экспорта

Новости часа: Москва – лидер России по объему несырьевого неэнергетического экспорта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый ледовый комплекс на 180 человек открылся на юго-западе Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Московская неделя красоты пройдет 26–29 декабря, на ней представят уходовую и декоративную косметику, рассказали на сайте мэра.

Строительная готовность бизнес-парка "Переделкино" в ТиНАО составляет 60%, заявил заммэра Владимир Ефимов.

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