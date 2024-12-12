Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 декабря, 15:15

Новости

Собянин сообщил об открытии ледового комплекса "Монтреал" в Южном Бутове

Собянин сообщил об открытии ледового комплекса "Монтреал" в Южном Бутове

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как город заботится о сталинских высотках

Собянин: Москва – лидер России по объему несырьевого неэнергетического экспорта

Новости часа: Москва – лидер России по объему несырьевого неэнергетического экспорта

Собянин: Москва – лидер России по объему несырьевого неэнергетического экспорта

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как город заботится о сталинских высотках

Новости часа: доля технологического сектора в экономике Москвы будет увеличена

Сергей Собянин рассказал, как город заботится о сталинских высотках

Собянин: доля технологического сектора в экономике Москвы будет увеличена

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Конституции

В Южном Бутове открыли ледовый комплекс "Монтреал". О том, как он устроен, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В здании на Остафьевской улице есть две ледовые арены, бросковая зона, залы хореографии и ОФП, тренажерные залы, зоны отдыха и сервисы по заточке коньков. Комплекс открыт для всех желающих. Одновременно в нем смогут заниматься 180 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородспортвидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика