Собянин сообщил об открытии ледового комплекса "Монтреал" в Южном Бутове

В Южном Бутове открыли ледовый комплекс "Монтреал". О том, как он устроен, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В здании на Остафьевской улице есть две ледовые арены, бросковая зона, залы хореографии и ОФП, тренажерные залы, зоны отдыха и сервисы по заточке коньков. Комплекс открыт для всех желающих. Одновременно в нем смогут заниматься 180 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.