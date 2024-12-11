Новости часа: городские службы Москвы мониторят состояние улиц на фоне снега и гололедицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы Москвы мониторят состояние улиц на фоне снега и гололедицы ночью, заявили в комплексе городского хозяйства столицы.

ЦОДД рекомендует водителям пользоваться общественным транспортом из-за интенсивного движения.

С 17 по 28 декабря ранним утром и поздним вечером изменится движение поездов на МЦД-3, сообщил Дептранс.