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Новости

11 декабря, 18:30

Город

Новости часа: городские службы Москвы мониторят состояние улиц на фоне снега и гололедицы

Новости часа: городские службы Москвы мониторят состояние улиц на фоне снега и гололедицы

На участках двух бывших промзон в Очаково-Матвеевском появятся 11 школ и детских садов

Новости часа: в больнице имени Вересаева откроют роддом и центр женского здоровья

Более 4 тыс человек посетили каток на Северном речном вокзале за две недели

Гендир Национального центра "Россия" Виртуозова рассказала об универмаге

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"Мой район. Новости": новый тоннель свяжет районы Бутырский и Марьина Роща

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Сергей Собянин дал старт движению в новом тоннеле под путями МЦД-4

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы Москвы мониторят состояние улиц на фоне снега и гололедицы ночью, заявили в комплексе городского хозяйства столицы.

ЦОДД рекомендует водителям пользоваться общественным транспортом из-за интенсивного движения.

С 17 по 28 декабря ранним утром и поздним вечером изменится движение поездов на МЦД-3, сообщил Дептранс.

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