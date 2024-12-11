11 декабря, 16:45Новости
Новости часа: Собянин открыл тоннель, связавший районы Бутырский и Марьина Роща
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Тоннель под путями МЦД-4 соединил районы Бутырский и Марьина Роща, заявил Сергей Собянин.
С 14 декабря изменят маршруты наземного транспорта в нескольких районах столицы, передал Дептранс.
Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до утра четверга, рассказали синоптики.
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