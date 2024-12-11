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Новости

Новости

11 декабря, 16:45

Новости

Новости часа: Собянин открыл тоннель, связавший районы Бутырский и Марьина Роща

Новости часа: Собянин открыл тоннель, связавший районы Бутырский и Марьина Роща

Сергей Собянин запустил движение в новом тоннеле под путями МЦД-4

Собянин открыл тоннель, связавший районы Бутырский и Марьина Роща

Новости часа: Сергей Собянин дал старт движению в новом тоннеле под путями МЦД-4

Сергей Собянин запустил движение в новом тоннеле под путями МЦД-4

Новости часа: развязку на пересечении ТТК и Звенигородского шоссе реконструируют

Новости часа: лучшие работы недели интерьера и дизайна выставят в Новой Третьяковке

Новости регионов: начался финальный этап модернизации больницы имени Вересаева

Собянин: начался финальный этап модернизации больницы имени Вересаева

Собянин: Московскую неделю интерьера и дизайна посетили около 182 тыс человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Тоннель под путями МЦД-4 соединил районы Бутырский и Марьина Роща, заявил Сергей Собянин.

С 14 декабря изменят маршруты наземного транспорта в нескольких районах столицы, передал Дептранс.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до утра четверга, рассказали синоптики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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