11 декабря, 11:15Новости
Собянин: начался финальный этап модернизации больницы имени Вересаева
Начался финальный этап модернизации больницы имени Вересаева. Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, в настоящее время идет реконструкция двух корпусов.
В одном из них будет современный роддом, в другом – центр женского здоровья. После их открытия завершится создание полного комплекса медицинской помощи женщинам: от профилактики и лечения до планирования беременности и родов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.