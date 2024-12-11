Собянин: начался финальный этап модернизации больницы имени Вересаева

Начался финальный этап модернизации больницы имени Вересаева. Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, в настоящее время идет реконструкция двух корпусов.

В одном из них будет современный роддом, в другом – центр женского здоровья. После их открытия завершится создание полного комплекса медицинской помощи женщинам: от профилактики и лечения до планирования беременности и родов.

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