Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем российской Конституции

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Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Конституции России. Телеграмма опубликована на портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что основной закон, принятый в 1993 году, заложил прочный фундамент развития России на новом историческом этапе. Власти стараются сделать Москву с лучшими здравоохранением, образованием, транспортом, городской средой, экологией и экономикой на Земле. Основой достижения этих целей служат гарантии и нормы, закрепленные в Конституции, говорится в телеграмме.

Собянин пожелал жителям Москвы крепкого здоровья, благополучия и успехов в реализации планов и замыслов.

День Конституции отмечается в России 12 декабря. В этот день в 1993 году высший нормативный правовой акт страны был принят всенародным голосованием.

В честь Дня Конституции в России на ВДНХ пройдут тематические экскурсии. В 18:00 в центре "Космонавтика и авиация" для всех желающих проведут экскурсию "Космические города России". В 13:00, 16:00 и 19:00 в Музее ВДНХ состоятся тематические экскурсии "К 100-летию Конституции".

Кроме того, 14 декабря в 14:00 в павильоне "Книги" "Росизо" проведет мастер-класс по рисованию, на котором участники при помощи гелевой ручки попробуют изобразить российский герб в виде двуглавого орла самостоятельно.