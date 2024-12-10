ВДНХ пригласила на программу ко Дню Конституции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ко Дню Конституции Российской Федерации 12 декабря на ВДНХ пройдут тематические экскурсии и мастер-класс. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, в 18:00 в центре "Космонавтика и авиация" для гостей проведут экскурсию "Космические города России", на которой всем желающим расскажут о космических городах и предприятиях ракетно-космической отрасли страны. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

В 13:00, 16:00 и 19:00 в музее ВДНХ будут проводиться бесплатные тематические экскурсии "К 100-летию Конституции". На них гости смогут узнать, сколько республик входило в состав СССР в разные годы и как с этим связано число женских фигур, которые украшают фонтан "Дружба народов". Кроме того, на экскурсии также расскажут об истории ВДНХ. Для участия необходима предварительная регистрация.

В 19:00 в музее славянской письменности "Слово" пройдет бесплатная экскурсия "Основной закон: от Русской Правды до Конституции". Гостям расскажут историю права Российского государства и о его законодательных сборниках – Русской Правде, Судебнике Ивана Грозного, а также о многом другом. Участие возможно по предварительной регистрации.

В 19:20 в интерактивном музейном комплексе "Буран" пройдет экскурсия-лекция "Космическое право". Гости смогут узнать о системе законов, действующей на околоземной орбите и других планетах. Кроме того, посетителям расскажут, кому принадлежат участки на Луне и сколько стоит парковка на астероиде. Экскурсия бесплатная, необходима предварительная регистрация.

Кроме того, тематическое мероприятие, приуроченное ко Дню Конституции, пройдет и 14 декабря. В 14:00 в павильоне "Книги" "Росизо" будет проходить мастер-класс по рисованию. Участникам предложат познакомиться с историей герба Российской Федерации и при помощи гелевой ручки попробовать изобразить двуглавого орла самостоятельно. Для посещения мероприятия необходимо приобрести билет.

Ранее Сергей Собянин www.m24.ru/news/mehr-Moskvy/09122024/750615открыл Музей героизма в отреставрированном павильоне "Зерно" на ВДНХ. Открытие было приурочено к празднованию Дня героев Отечества, который отмечается 9 декабря.

Основная экспозиция площадью свыше тысячи квадратных метров состоит из мультимедийных экспонатов. Так, в Зале Славы установлен кольцевой экран с примерами героизма соотечественников со времен Древней Руси до современности.