Праздничные плакаты и панно украсили Москву ко Дню Конституции

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу праздничными плакатами в честь Дня Конституции России, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, 350 праздничных плакатов разместили на рекламных билбордах и афишных стендах. Кроме того, тематические видеопоздравления будут транслироваться на цифровых билбордах и медиафасадах домов на улицах Новый Арбат и Спартаковской.

Праздничное панно и российские флаги украсили здание Государственной думы и фасад Совета Федерации. Вечером 12 декабря в праздничном режиме будет работать архитектурно-художественная подсветка зданий на центральных улицах города.

Бирюков обратил внимание, что дополнительно для украшения столицы ничего не закупалось – все декоративные элементы используются повторно.

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Конституции России. По его словам, власти стараются сделать Москву с лучшими здравоохранением, образованием, транспортом, городской средой, экологией и экономикой на Земле.

В честь Дня Конституции на ВДНХ пройдут тематические экскурсии. В 18:00 в центре "Космонавтика и авиация" для всех желающих проведут экскурсию "Космические города России". В 13:00, 16:00 и 19:00 в Музее ВДНХ состоятся тематические экскурсии "К 100-летию Конституции".

День Конституции отмечается в России 12 декабря. В 1993 году высший нормативный правовой акт страны был принят всенародным голосованием.