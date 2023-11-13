Новости часа: Собянин рассказал о культурных мероприятиях в московском метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 50 крупных культурных мероприятий прошло в метро Москвы за 10 лет. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Около 1,2 миллиона тонн вторсырья собрали в столице за девять месяцев. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Желтый уровень опасности объявили в Московском регионе из-за сильного ветра. Об этом заявили в Гидрометцентре.