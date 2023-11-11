Сергей Собянин сообщил о начале реставрации 22 скульптур Ленинской библиотеки

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Реставрация 22 скульптур Библиотеки имени Ленина началась в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, ряд скульптур "Социалистический труд и знание", состоящий из трехметровых фигур, – одна из визитных карточек здания. Сейчас там есть глубокие трещины и сколы, некоторые декоративные элементы со временем были утрачены, сказал он.

Реставраторы уже приступили к работам, продолжил мэр. По результатам рентгеноскопии и осмотра несущего каркаса было решено провести реставрацию прямо на месте. Снимать фигуру со здания библиотеки не будут, подчеркнул он.



Также, со слов градоначальника, вокруг статуй установили мобильные отапливаемые мастерские, в каждой из них работает свой специалист. Сейчас укрепляются основания, снимается старая краска, также расчищаются скульптуры от грязи. Это необходимо для восстановления авторской пластики и возвращения фигурам исторического облика, заявил мэр.



В заключение Собянин сказал, что закончить работы планируется в течение полугода.

Ранее сообщалось, что историческое панно в выставочном зале Московского Дворца пионеров на Воробьевых горах восстановили. Сейчас оно выглядит так, как его задумывали авторы. Новые и отреставрированные кусочки смальты вернули композиции яркость.

"Сделано в Москве": библиотека имени Ленина