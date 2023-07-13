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Экономика

Собянин: молочные комбинаты Москвы поставляют товары практически по всей стране

Собянин: молочные комбинаты Москвы поставляют товары практически по всей стране

Новости часа: почти 80 тонн продукции получили молочно-раздаточные пункты Москвы

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Почти 80 тонн продукции получили молочно-раздаточные пункты Москвы по офсетному контракту. Его подписали с двумя молокозаводами столицы три года назад. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Согласно договору, комбинаты обновили и запустили новые линии производства. Взамен город гарантировал закупать их продукцию. В настоящее время комбинаты обеспечивают около 20% общегородской потребности в молочных продуктах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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