Городские пляжи Сочи открыли для купания

Фото: телеграм-канал "Пляж "Южный 2" Адлер / Сочи"

Городские пляжи в Сочи и на территории Сириус, которые были закрыты из-за ливней с 9 июля, открыли для купания. Об этом пишет РИА Новости.

Администратор пляжа "Маяк" Артем Ключников рассказал агентству, что работа пляжей вдоль центральной набережной "Маяк" возобновилась, в зонах отдыха в обычном графике работают магазины, кафе, развлекательные объекты, есть вся необходимая инфраструктура.

Мусора от шторма не осталось, все места отдыха расчистили, туристы с утра 13 июля гуляют по набережной и купаются в море, добавил он. Ключников уточнил, что также заработали пляж "Ривьера" и экопляж "Остров".

Как передает корреспондент агентства, сейчас в четырех крупных районах Сочи ясная погода, осадков нет, вода в море комфортная для купания, температура воздуха – выше 20 градусов.

Ранее в поселке Мирном в Сочи ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сильных дождей. Там оказались подтоплены почти 200 придомовых территорий. Эвакуация в пункты временного размещения потребовалась 240 гражданам.

До этого в Хостинском районе города потоком воды от сильных ливней унесло 10 машин. В зоне подтопления оказались два многоэтажных дома. К ликвидации последствий привлекли 60 сотрудников коммунальных служб и 15 единиц техники.

Число подтопленных дворов и домов в Туапсинском районе на Кубани выросло до 650