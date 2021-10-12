Правительство утвердило Адресную инвестиционную программу Москвы на 2022–2024 годы

Основные инвестиции Москва направит на развитие больниц, поликлиник, школ и метро. Приоритеты Адресной программы на ближайшие три года озвучил Сергей Собянин.

Так, за счет городского бюджета планируют построить и ввести в эксплуатацию более 700 объектов. В их число входят парки, спортивные и культурные объекты, дома по программе реновации. В новые квартиры переедут 155 тысяч жителей расселяемых пятиэтажек.

Крупнейшим разделом стало развитие транспорта. В планах построить 285 километров дорог и 25 станций метро.

Сдадут за это время и значительную часть объектов научно-образовательного центра МГУ, а также Национального космического центра. Финансирование программы составит более 2 миллиардов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.