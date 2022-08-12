Собянин: строительство всех станций БКЛ метро завершится до конца года

В Москве скоро достроят станцию "Марьина Роща" Большой кольцевой линии метро. Работы завершили на 97%. Когда их закончат, станция станет частью крупного ТПУ.

Как сообщил Сергей Собянин, строительство оставшихся станций БКЛ метро завершится до конца 2022 года. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.