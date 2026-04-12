Сергей Собянин рассказал о вкладе Москвы в космическую отрасль

Московские ученые, рабочие и инженеры сыграли огромную роль в подготовке первого полета в космос. Сегодня столица остается важнейшим центром космической промышленности страны. Об этом в честь Дня космонавтики рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

В городе работают более сорока ведущих предприятий, конструкторских бюро и научных институтов, связанных с космической отраслью. Компания "Бюро 1440" развивает спутниковую группировку и уже вывела на орбиту аппараты "Рассвет". Она также открыла серийное производство солнечных батарей для работы в космосе.

