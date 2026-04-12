Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем космонавтики в мессенджере МАХ. Именами героев космоса названы многие улицы и площади Москвы. Им посвящены величественные монументы на Ленинском проспекте, ВДНХ и во многих других местах города.

Планетарий, Музей космонавтики и павильон "Космос" на главной выставке страны всегда полны детей и молодежи. Московские ученые, инженеры и рабочие сыграли огромную роль в подготовке первого полета в космос. По словам Собянина, и сегодня Москва остается важнейшим центром космической промышленности страны.

