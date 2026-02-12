Собянин: здание школы № 1574 обновляют, сохраняя его архитектурную уникальность

В Старопименовском переулке обновляется историческая школа № 1574. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в мессенджере МАХ.

По его словам, здание было построено больше 120 лет назад. Во время реконструкции в здании заменят все инженерные коммуникации, сделают новые учебные кабинеты со стеклянными перегородками и современным оборудованием.

