Собянин: Москва расширила общую площадь технопарков до 2,7 млн кв метров

Общая площадь технопарков в Москве увеличилась почти до 3 миллионов квадратных метров в прошлом году. О развитии этого направления в мессенджере МАХ рассказал Сергей Собянин.

Были введены четыре новых технопарка: "НТВ", "ЗИЛ", "Рябиновая 44" для пищевых производств и "СТМП-Зеленоград" для выпуска микроэлектроники. Шесть площадок получили соответствующий статус, их специализация варьируется от легкой промышленности до биомедицины.

