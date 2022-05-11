Сергей Собянин открыл павильон "Здоровая Москва" в парке "Ходынское поле"

В столичных парках 11 мая заработали сразу 46 павильонов "Здоровая Москва". В этом году углубленную диспансеризацию предлагают пройти людям, которые переболели коронавирусом. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе открытия такого павильона в парке "Ходынское поле".

В данном павильоне ежедневно смогут принимать до 150 пациентов. При себе необходимо иметь паспорт и, что важно, московский полис. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.