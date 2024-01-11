Собянин: московские школьники могут посетить уникальные театральные экскурсии

За кулисами московских театров для школьников провели уже 18 экскурсий. Об этом сообщил Сергей Собянин. Примечательно, что участие в экскурсиях могут принять, в том числе школьники с нарушениями зрения, слуха или опорно-двигательного аппарата.

Так, в Московской театральной школе Олега Табакова дети сходили в учебный театр и на мастер-класс по подготовке актеров по системе Станиславского. В театре кукол имени С. В. Образцова им рассказали об истории мирового театра кукол, профессиях художника и бутафора. А в музее МХАТ школьники увидели мемориальный кабинет Немировича-Данченко, гримерку Станиславского и изучили устройство сцены.

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