Собянин рассказал о развитии территории бывшей промзоны ЗИЛ

В 2024 году планируется преобразить территорию бывшего автозавода ЗИЛ. Как отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, это один из крупнейших проектов реорганизации промзон. На этой территории появится одноименная станция метро, которую откроют в составе новой Троицкой линии, а также будут построены культурные и спортивные объекты.

Как уже преобразилась бывшая промзона? Что планируется сделать? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.