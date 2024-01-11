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11 января, 12:15

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Собянин рассказал о развитии территории бывшей промзоны ЗИЛ

Собянин рассказал о развитии территории бывшей промзоны ЗИЛ

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В 2024 году планируется преобразить территорию бывшего автозавода ЗИЛ. Как отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, это один из крупнейших проектов реорганизации промзон. На этой территории появится одноименная станция метро, которую откроют в составе новой Троицкой линии, а также будут построены культурные и спортивные объекты.

Как уже преобразилась бывшая промзона? Что планируется сделать? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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