Собянин рассказал о строительстве станции метро "Звенигородская"

Сергей Собянин представил планы по строительству новой станции метро "Звенигородская", которая станет частью Рублево-Архангельской линии. Протяженность новой линии превысит 27 километров, а ее открытие значительно улучшит транспортную доступность для жителей столицы.

Мэр Москвы отметил, что станция "Звенигородская" уже готова на 35%. Она расположится между станциями "Народное Ополчение" и "Шелепиха" и будет выполнена в минималистичном стиле с использованием черно-белой гаммы. В центре зала установят белые колонны, а для удобства пассажиров предусмотрены лавочки.

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