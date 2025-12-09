Собянин: обновленная школа № 1507 примет учеников в новом учебном году

Обновленная школа № 1507 на Профсоюзной улице в Теплом Стане примет учеников уже в следующем учебном году. О том, какие работы ведутся на данный момент и что будет представлять собой учебное учреждение после их окончания, в своем канале в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, полную реконструкцию здания 1972 года постройки начали весной. Школьников перевели в другие корпуса. У здания обновляют фасад, внутреннюю отделку помещений, все инженерные коммуникации, двери, окна, а также благоустраивают школьную территорию.

