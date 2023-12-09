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09 декабря, 10:15

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Собянин: более 150 улиц столицы названы в честь героев Отечества

Собянин: более 150 улиц столицы названы в честь героев Отечества

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Свыше 150 столичных улиц названы в честь героев Отечества. Об этом заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр столицы рассказал, что многие из них были названы в послевоенные годы, однако и сейчас имена выдающихся личностей появляются на карте города. Например, в поселении Мосрентген улица Героя России Соломатина названа в честь офицера, погибшего в 1999 году в Чечне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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