Собянин: более 150 улиц столицы названы в честь героев Отечества

Свыше 150 столичных улиц названы в честь героев Отечества. Об этом заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр столицы рассказал, что многие из них были названы в послевоенные годы, однако и сейчас имена выдающихся личностей появляются на карте города. Например, в поселении Мосрентген улица Героя России Соломатина названа в честь офицера, погибшего в 1999 году в Чечне.

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