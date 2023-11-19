Роспотребнадзор не обнаружил загрязнения воздуха на юге и юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Роспотребнадзор не выявил загрязнения воздуха на юге и юго-востоке столицы, сообщается на сайте ведомства.

До этого в Роспотребнадзор обратились жители ЮАО и ЮВАО Москвы с жалобой на неприятный запах. Ведомством были дважды организованы отборы проб воздуха. Сначала, днем 18 ноября, специалисты проверили качество воздуха на Братеевской улице и улице Мусы Джалиля.

"Исследования проб атмосферного воздуха проводились на содержание сероводорода, аммиака, оксида азота, оксида углерода. Превышений ПДК указанных веществ не установлено", – уточнили специалисты.

Затем, по обращению жителей Курьяновского и Борисовского проездов, а также улицы Садовники была организована повторная проверка атмосферного воздуха на наличие сероводорода, аммиака, хлора и меркаптана.

"По результатам исследований превышений ПДК загрязняющих веществ в отобранных пробах не установлено. На утро 19 ноября 2023 года субъективно запах не ощущался", – подчеркнули в ведомстве.

Специалисты предполагали, что источником запахов могут служить Курьяновские очистные сооружения, Московский нефтеперерабатывающий завод и объекты теплоэнергетики. Однако, согласно полученной информации от "Мосводоканала", Люберецкие и Курьяновские очистные сооружения работают в штатном режиме.

"Качество очистки сточных вод соответствует установленным нормативным показателям. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ на постах автоматического контроля, расположенных на производственной площадке очистных сооружений, не зафиксированы", – рассказали в Роспотребнадзоре.

Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что концентрации основных загрязняющих веществ в воздухе в Москве летом 2023 года снизились на 2–22% в сравнении с показателями летнего сезона 2022 года.

В частности, концентрации диоксида азота сократились на 12%, взвешенных частиц РМ10 – на 22%, РМ2,5 – на 21%. Прогнозируется, что положительная динамика снижения средних концентраций загрязняющих веществ сохранится и в дальнейшем.

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