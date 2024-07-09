Новости часа: уже 27 домов введены в эксплуатацию по реновации на юге Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 27 новых жилых домов введены в эксплуатацию на юге Москвы, еще 378 включили в программу реновации. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Около 100 спасателей патрулируют акватории Москвы из-за жары, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Первую Московскую международную издательскую неделю открыли в столице, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

