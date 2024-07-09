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Новости

09 июля, 16:45

Новости

Новости часа: уже 27 домов введены в эксплуатацию по реновации на юге Москвы

Новости часа: уже 27 домов введены в эксплуатацию по реновации на юге Москвы

Новости часа: 12,7 тыс жителей юга Москвы получили новые квартиры по реновации

Новости часа: Собянин рассказал, как цифровизация изменила столичное здравоохранение

Новости часа: уже 27 домов введены в эксплуатацию по реновации на юге Москвы

Новости часа: предприниматели могут получить образовательную поддержку от города

Собянин: 82,3 тыс жителей ЮАО получат современные квартиры по реновации

Собянин: предприниматели могут получить образовательную поддержку от города

Сергей Собянин рассказал, как цифровизация изменила столичное здравоохранение

Новости часа: Собянин заявил о подготовке в Москве специалистов по информбезопасности

Новости часа: Собянин сообщил о соглашении по строительству ВСМ Москва – Петербург

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 27 новых жилых домов введены в эксплуатацию на юге Москвы, еще 378 включили в программу реновации. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Около 100 спасателей патрулируют акватории Москвы из-за жары, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Первую Московскую международную издательскую неделю открыли в столице, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

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