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09 июня, 12:15

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Собянин рассказал об используемой в метро продукции от столичных промышленников

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Более четырех тысяч промышленных предприятий сегодня работают в Москве. Десятки из них поставляют свою продукцию для метрополитена, сообщил Сергей Собянин.

Это, например, высокотехнологичные системы управления движением поездов. Кроме того, каждый день пассажиры пользуются платами для бесконтактных считывателей банковских карт. Они есть во всех турникетах метрополитена, МЦК, МЦД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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