Новости часа: в Крылатском будет создан ботанический сад Сеченовского университета

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новая площадка ботанического сада Сеченовского университета появится в Крылатском до конца 2024 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

ГИБДД Москвы возобновила регистрацию автомобилей и выдачу водительских прав после сбоя, сообщили в пресс-службе МВД.

Образовательный комплекс с детским скалодромом построят на юго-востоке Москвы. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.