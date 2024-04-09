Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 апреля, 18:30

Новости

Новости часа: в Крылатском будет создан ботанический сад Сеченовского университета

Новости часа: в Крылатском будет создан ботанический сад Сеченовского университета

Собянин: в Крылатском откроют площадку ботсада Сеченовского университета

Новости часа: на юге Москвы будет сформирована качественно новая дорожная сеть

Новости часа: Варшавское и Симферопольское шоссе соединят с южным направлением МСД

Новости часа: сервисы "Московской электронной школы" внедрят в 20 регионах России

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве дороги от МСД до новой трассы в ТиНАО

Собянин: в этом году в музее-заповеднике "Коломенское" начнется благоустройство

Собянин: МСД соединят с Симферопольским и Варшавским шоссе в конце 2024 года

Новости часа: в "Московскую электронную школу" внедрят умные сервисы с ИИ

Новости часа: на западе Москвы под заселение по реновации передали 36 новостроек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новая площадка ботанического сада Сеченовского университета появится в Крылатском до конца 2024 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

ГИБДД Москвы возобновила регистрацию автомобилей и выдачу водительских прав после сбоя, сообщили в пресс-службе МВД.

Образовательный комплекс с детским скалодромом построят на юго-востоке Москвы. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Читайте также
мэр МосквыгородтранспортвидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика