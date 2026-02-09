Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 16:15

Мэр Москвы

Собянин: 34 станции метро планируется построить до конца 2032 года

Собянин: 34 станции метро планируется построить до конца 2032 года

Сергей Собянин заявил о планах удвоить протяженность московского метро

Собянин: экономика Москвы сохранила положительную динамику развития в 2025 году

Собянин рассказал о роли Москвы в достижении национальной цели в сфере экономики

Собянин сообщил о поступлении нового пожарного вертолета в Московский авиацентр

Собянин поздравил столичных ученых и исследователей с Днем российской науки

Собянин рассказал, что в Москве высадили более 25 тыс вечнозеленых растений в 2025 году

Собянин рассказал о завершении реставрации двух павильонов в усадьбе Кузьминки

Сергей Собянин: в Очаково-Матвеевском появится новая школа

Собянин: Москва наращивает выпуск инновационных лекарственных средств

Сергей Собянин доложил Владимиру Путину о планах строительства 34 новых станций метро до конца 2032 года. В сентябре завершилось создание основного 25-километрового участка Троицкой линии от "ЗИЛ" до "Коммунарки", а следом началось строительство ее южного участка до Троицка.

Полным ходом идет работа на Рублево-Архангельской линии, первые станции которой откроют в этом году. Также началось строительство Бирюлевской линии, станций "Гольяново" и "Достоевская" и подготовка к сооружению станции "Южный Порт". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортметрогородвидеоНаталия ШкодаРоман Карлов

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика