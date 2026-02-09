Собянин: 34 станции метро планируется построить до конца 2032 года

Сергей Собянин доложил Владимиру Путину о планах строительства 34 новых станций метро до конца 2032 года. В сентябре завершилось создание основного 25-километрового участка Троицкой линии от "ЗИЛ" до "Коммунарки", а следом началось строительство ее южного участка до Троицка.

Полным ходом идет работа на Рублево-Архангельской линии, первые станции которой откроют в этом году. Также началось строительство Бирюлевской линии, станций "Гольяново" и "Достоевская" и подготовка к сооружению станции "Южный Порт". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.