Сергей Собянин заявил о планах удвоить протяженность московского метро

Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным заявил о планах удвоить протяженность столичного метро. Речь шла про Рублeво-Архангельскую, Троицкую линию и другие.

Тем временем Большая кольцевая линия (БКЛ) готовится к празднованию 3-го дня рождения. С момента своего запуска она сделала доступнее многие столичные районы, а также больше чем на 20% разгрузила Кольцевую линию.

