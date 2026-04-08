Собянин: конноспортивный комплекс включен в список приоритетных инвестпроектов

Сергей Собянин сообщил в мессенджере МАХ, что новый конно-спортивный комплекс Центрального Московского ипподрома включен в число инвестиционных приоритетных проектов. Это часть масштабной модернизации ипподрома, благодаря которой он должен стать одним из лучших в мире.

Инвестор вложит в строительство более 11 миллиардов рублей, а статус инвестпроекта позволит ему обнулить ставку налога на имущество. На территории ипподрома возведут три крытых манежа, открытый плац, левады и конюшни с современной инфраструктурой. Новый комплекс даст городу 80 дополнительных рабочих мест.

