Собянин: форум "Поколение героев" пройдет в Москве 10 декабря

Московский молодежный патриотический форум "Поколение героев" пройдет в столице 10 декабря, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Событие приурочено ко Дню Героев Отечества, который отмечают 9 декабря. Площадка форума станет местом обсуждения значимых для молодежи общественных инициатив.

На вопросы студентов и представителей молодежных организаций ответят участники СВО. Также на встрече с экспертами из различных областей поговорят о спорте, здоровье, медиа и об искусстве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.