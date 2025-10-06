Собянин: в Москве начался отбор на новую программу по поддержке медисследований

В Москве начался отбор на новую программу по поддержке медисследований, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Прием заявок открыт с 6 октября по 9 ноября.

За 3 года работы предыдущей программы было поддержано больше 300 проектов. Треть из них реализована совместно с ведущими научными центрами, университетами страны и высокотехнологичными малыми компаниями.

