06 октября
Собянин: в Москве начался отбор на новую программу по поддержке медисследований
В Москве начался отбор на новую программу по поддержке медисследований, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
Прием заявок открыт с 6 октября по 9 ноября.
За 3 года работы предыдущей программы было поддержано больше 300 проектов. Треть из них реализована совместно с ведущими научными центрами, университетами страны и высокотехнологичными малыми компаниями.
