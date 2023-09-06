Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября, 13:15

Транспорт

Собянин открыл станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро

Собянин открыл станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро

Собянин: Солнцевская линия метро соединила центр города и аэропорт "Внуково"

Новости часа: Собянин объявил о завершении строительства Солнцевской линии метро

Собянин объявил о завершении строительства Солнцевской линии метро

Собянин поздравил коллектив ДГКБ им Сперанского со 100-летием больницы

Новости часа: Собянин поздравил коллектив ДГКБ им Сперанского со 100-летием больницы

Собянин: в ДГКБ им Сперанского ежегодно проходят лечение около 40 тыс детей

Собянин открыл флагманский центр ГКБ № 15 им Филатова

Собянин утвердил проекты благоустройства территорий вблизи станций МЦД-3

Более 30 субъектов РФ выразили желание внедрять у себя систему МЭШ – Собянин

Сергей Собянин объявил о завершении строительства Солнцевской линии метро. В среду, 6 сентября, открыт финишный участок Солнцевской линии – две станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Таким образом, метро впервые в России дошло до аэропорта.

Строительство участка со станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" начали в октябре 2019 года. С вводом новых станций длина Солнцевской линии превысила 30 километров, теперь на ней располагаются 14 станций.

С открытием двух станций транспортное обслуживание улучшится для 350 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортметровидеоИван ЕвдокимовЕлизавета ЯкушеваАлександра Корнева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика