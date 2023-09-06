Собянин открыл станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро

Сергей Собянин объявил о завершении строительства Солнцевской линии метро. В среду, 6 сентября, открыт финишный участок Солнцевской линии – две станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Таким образом, метро впервые в России дошло до аэропорта.

Строительство участка со станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" начали в октябре 2019 года. С вводом новых станций длина Солнцевской линии превысила 30 километров, теперь на ней располагаются 14 станций.

С открытием двух станций транспортное обслуживание улучшится для 350 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.