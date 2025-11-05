Форма поиска по сайту

05 ноября, 10:00

Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях на северо-западе Москвы

С начала года на северо-западе Москвы реализовано 35 комплексных проектов для улучшения дорожной ситуации. О работе кураторов ЦОДД в округе рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Сотрудники службы, созданной в 2017 году, следят за дорожной обстановкой в закрепленных районах. В этом году в округе появились новые пешеходные переходы у социальных объектов, а на участках у метро, школ и больниц ввели ограничение скорости до 30 километров в час.

