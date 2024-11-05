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05 ноября, 12:15

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Сергей Собянин рассказал о работе Московского авиационного центра

Сергей Собянин рассказал о работе Московского авиационного центра

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С начала года пилоты санитарных вертолетов Московского авиационного центра эвакуировали в городские больницы 308 пострадавших и соматических больных. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Пожарные вертолеты иногда выполняют ключевую роль в тушении самых сложных и масштабных возгораний.

Два года назад в авиацентре открылось собственное учебное отделение. В этом году обучение прошли больше 150 человек. Среди них спасатели, пилоты, бортмеханики, штурманы, инженеры и техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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