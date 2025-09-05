Форма поиска по сайту

05 сентября, 11:45

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о главных благотворительных проектах Москвы

Сергей Собянин рассказал о главных благотворительных проектах Москвы

В Москве отмечают Международный день благотворительности. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Мэр отметил, что в столице активно работают НКО, волонтеры и цифровые проекты.

На портале mos.ru можно сделать пожертвование для помощи тяжелобольным детям, пожилым людям, бездомным животным, а также семьям в трудной ситуации и участникам боевых действий. Баллы городской программы "Миллион призов" можно перевести в пользу нуждающихся.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыобществогородвидеоИван Евдокимов

