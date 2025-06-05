Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 июня

Сергей Собянин по поручению Владимира Путина провел личный прием москвичей. В ходе встречи горожане спросили у мэра про развитие города, строительство социальных объектов, транспорт, благоустройство.

Синоптики предупредили жителей столицы о сильной жаре. В субботу, 7 июня, воздух может прогреться до 30 градусов. Такая погода может сохраниться до вторника, 10 июня. В связи с этим в городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Владимир Путин предложил запустить "Детскую книжную карту", чтобы повысить доступность детских книг. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. По словам президента, издания, которые можно будет купить с помощью карты, должны отбираться признанными экспертами, в том числе психологами.