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Новости

05 июня, 20:45

Мэр Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 июня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 июня

"Мой район. Новости": Собянин сообщил, что пожарное депо откроют в Щербинке в 2025 году

Сергей Собянин обсудил с москвичами вопросы о развитии столицы

Собянин провел личный прием жителей Москвы по поручению президента

Сергей Собянин провел личный прием москвичей

Сергей Собянин: отделение трансплантологии открылось на базе больницы № 52

Собянин: выпуск машин и оборудования, включая роботов, в Москве вырос на 14,3%

Собянин: в Москве открыт первый детский сад, построенный по модульной технологии

"Мой район. Новости": в Измайлове открылся детсад, построенный по модульной технологии

Собянин рассказал о преимуществах детсада, построенного по модульной технологии

Сергей Собянин по поручению Владимира Путина провел личный прием москвичей. В ходе встречи горожане спросили у мэра про развитие города, строительство социальных объектов, транспорт, благоустройство.

Синоптики предупредили жителей столицы о сильной жаре. В субботу, 7 июня, воздух может прогреться до 30 градусов. Такая погода может сохраниться до вторника, 10 июня. В связи с этим в городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Владимир Путин предложил запустить "Детскую книжную карту", чтобы повысить доступность детских книг. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. По словам президента, издания, которые можно будет купить с помощью карты, должны отбираться признанными экспертами, в том числе психологами.

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